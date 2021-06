FPÖ: Erste Rufe nach Kickl als neuen Parteichef

Mitten in einem Machtkampf in der FPÖ hat Hofer am Dienstag seinen Rückzug als Parteichef angekündigt. Seine Reise an der Spitze der FPÖ sei mit dem heutigen Tag zu Ende, teilte er überraschend mit. Der 50-Jährige hatte eine gemäßigte Linie verfolgt und wollte die Oppositionspartei zur politischen Mitte hin öffnen. Zuletzt hatte sich jedoch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl als Spitzenkandidat für künftige Parlamentswahlen ins Spiel gebracht.