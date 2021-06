Kinder ab 12 werden über die Ferien geimpft

Der Minister betonte: „Der Impfstoff ist sicher.“ In Kanada und den USA seien bereits 600.000 Kinder geimpft worden und es habe keine schlimmen Nebenwirkungen gegeben. „Impfen ist der einzige Weg zurück in unser altes Leben“, so Mückstein, der so auf einen ungestörten Präsenzdienst in den Schulen ab Herbst hofft.