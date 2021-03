Akute Erkrankung: Promi-Patient sorgt für Aufsehen

Behandlung „dringend erforderlich“

In derselben Causa verdächtigt wird der mächtige Justizbeamte Christian Pilnacek. Während Pilnacek bis auf Weiteres suspendiert ist, bleibt Brandstetter im VfGH-Amt. Offiziell. Denn am Sonntag, kurz nach Bekanntwerden der Ermittlungen, begab er sich in Spitalsbehandlung. Ein eleganter Rückzug zum richtigen Zeitpunkt, wie manche mutmaßen, sei dies nicht, sagt sein Anwalt Georg Krakow.