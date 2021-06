BMW iX: Großstromer mit ungewöhnlichen Fähigkeiten

Lange hat BMW Schwung geholt in Sachen Elektromobilität, seit sie mit dem i3 so bravourös vorgeritten sind. Nach einem Hänger, bei dem man sich gefragt hat, warum sie in München so tief schlafen, haben sie derartig Gas gegeben, dass sie sich mit dem ganz großen rein elektrisch konzipierten SUV nun quasi selbst überholen: Der iX kommt sogar früher auf den Markt als ursprünglich geplant.