Meisterwerke funkeln im Salzburger Einkaufstempel

Der Name ist Programm. Wenn im Juni das Kunsthistorische Museum Wien auf dem Theaterplatz des Salzburger Europarks sein „Museum in a Nutshell“ aufbaut, dürfen sich kunstinteressierte Shopper fast drei Wochen lang über eine Mini-Ausstellung mitten im Einkaufszentrum freuen. Es sind natürlich nicht die millionenschweren Originale, die neben Mode- und Elektro-Artikeln um die Gunst der Besucher buhlen, aber zehn hochwertige Reproduktionen berühmter Kunstwerke, die in einem Ausstellungs-Kubus präsentiert werden. Neben Gemälde-Highlights von Bruegel, Raffael, Vermeer oder Cranach lockt auch ein Frauenbildnis von Tizian – als durchaus beabsichtigte Werbung für die große Tizian-Ausstellung ab 5. Oktober in Wien.