Statt NS-Maler: Aktion für neuen Straßennamen

„Female* Upgrade“ heißt ein Projekt, das die Umbenennung der Glaubackerstraße in Linz in Agathe-Doposcheg-Schwabenau-Straße fordert. Dazu fand am Wochenende eine Kunstaktion statt, bei der der Straßenname „upgegradet“ wurde. Mittlerweile gibt es dazu auch einen Brief der Bewohner an die Linzer Politik.