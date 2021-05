Nach schwerem Unfall keine Spur vom Lenker

Zu einem schweren Unfall wurden Einsatzkräfte in Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen gerufen: Ein Wagen befand sich auf der Uferböschung, einzig Bäume verhinderten den Absturz in die Schwarza. Doch vom Lenker fehlte zunächst jede Spur. Erst Stunden später wurde er an seiner Wohnadresse gefunden.