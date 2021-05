Home Invasion: Flüchtige Nachwuchs-Gauner entlarvt

Es waren brutale Szenen, die sich in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck abspielten: Drei vermummte Täter drangen mit brachialer Gewalt in eine Wohnung ein und schlugen zwei 27-jährige Männer nieder. Während ein Verdächtiger (17) im Zuge einer sofortigen Fahndung gefasst werden konnte, gelang seinen zwei Komplizen zunächst die Flucht. Doch nun wurden auch sie ausgeforscht - Haft!