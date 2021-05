„Traditionsverbände und Vereine können aufatmen“

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität - ab 10. Juni wird das Leben in Österreich noch ein bisschen lockerer. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich nach dem Öffnungsgipfel in Wien erleichtert. „Durch die weiteren Lockerungsschritte ab 10. Juni können die Vereine und Traditionsverbände in unserem Land nun endlich wieder aufatmen.“