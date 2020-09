Haft- statt Todesstrafen für Khashoggis Mörder

Die Justiz in Saudi-Arabien hat die fünf Todesurteile im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in langjährige Haftstrafen umgewandelt. Wie die staatlichen Medien am Montag berichteten, wurden in einem abschließenden Urteil fünf Angeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt, gegen drei weitere wurden Haftstrafen zwischen sieben und zehn Jahren verhängt.