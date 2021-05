BMW M4 Cabrio kommt nur als Competition mit Allrad

Die Bremse ist elektrisch ausgelegt, löst die Bremsung also nach dem Tritt auf das Bremspedal mittels eines elektrischen Aktuators aus. Das hat u.a. den Vorteil, dass man das Bremsgefühl zweistufig einstellen kann. Das gilt sowohl mit der serienmäßigen M Compound Bremsanlage wie auch mit der optionalen M Carbon-Keramik-Bremsanlage. Die Traktionskontrolle lässt sich optional sogar in zehn Stufen variieren, die jeweils ein exakt definiertes Maß an Schlupf an den Antriebsrädern zulassen.