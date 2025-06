Entführungsversuch in Krypto-Szene: 25 Verdächtige

Entführungsversuch in Online-Netzwerken verbreitet

Auf Aufnahmen des Entführungsversuchs, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie mehrere maskierte Männer versuchten, Noizats Tochter, ihren Mann und ihr Kind in Paris zu verschleppen. Die mutmaßlichen Täter, drei minderjährige Angreifer und ein Fahrer, konnten schließlich in die Flucht geschlagen werden. Das Paar und sein Kind wurden nach dem Überfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.