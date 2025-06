„Endlich!“ Mbappe jubelt mit „Ex“ trotz Abgang

Sieben Jahre erfolglos

Selbst hatte Mbappe es ja nicht geschafft, was die junge Truppe nach seinem Abgang zuwege brachte. Sieben Jahre lang probierte Mbappe es immer wieder, kickte gemeinsam mit Kapazundern wie Neymar und Lionel Messi. Half alles nichts. Bis auf das einmalige Erreichen des Finales, im Jahr 2021 (Pleite gegen die Bayern), wollte es in der Königsklasse nicht so recht funktionieren. Kein Henkelpott. Und just in der Saison, in der erstmals seit vielen Jahren keine galaktischen Namen in der PSG-Kaderliste aufscheinen, funktionierte es: PSG ist Champions-League-Sieger 2025.