Firma per Chef-Trick um Millionen Euro betrogen

Dank der Zusammenarbeit von FIU und ARO (Asset Recovery Office) im Bundeskriminalamt sowie der Staatsanwaltschaft Wien wurden am 22. Mai 2025 vier Konten in Österreich mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro eingefroren. Die Ermittlungen zu den Hintermännern laufen weiterhin auf Hochtouren. BK-Direktor Andreas Holzer: „Dieser Fall zeigt in dramatischer Weise, wie perfide Kriminelle heute digitale Manipulationen einsetzen, um Unternehmen zu täuschen.“