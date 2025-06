Mindestsicherung: FPÖ wirft SPÖ „Vertuschung“ vor

Nepp: „Ludwig hat Tausende Euro an Nicht-Österreicher verschenkt“

Dieses drohende Finanzdebakel nahm die Wiener FPÖ prompt volley auf. „Alle unsere Warnungen sind ignoriert worden. Wir haben immer wieder kritisiert, dass SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig mit seiner unfairen Politik pro Monat Tausende Euro Mindestsicherung an Nicht-Österreicher verschenkt, während die hart arbeitenden Wiener massiv belastet werden. Beispielsweise erhalten subsidiär Schutzberechtigte in Wien die volle Höhe der Mindestsicherung, während in anderen Bundesländern lediglich die Grundversorgung ausbezahlt wird“, kritisierte der blaue Landeschef Dominik Nepp in einer Aussendung.