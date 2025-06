Spinning-Kurs endete für Frau auf Intensivstation

Was sich zunächst wie ein klassischer Muskelkater anfühlte, entpuppte sich bei einer 26-jährigen Frau als dramatischer Notfall: ein sogenanntes Crush-Syndrom – der Zerfall von Skelettmuskulatur, der in weiterer Folge ein akutes Nierenversagen auslösen kann. Die Patientin hatte sich nach einem intensiven Spinning-Workout mit starken Schmerzen in den Beinen und Blut im Harn ins Universitätsklinikum Krems begeben.