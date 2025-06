Er verweigert Handshake, sie entschuldigt sich

Es ist die Champions-League-Finalnacht in München. Der Schlusspfiff ist längst ertönt, PSG ist bereits voll im Partymodus, Tribünen und Rasen sind bereits weitgehend menschenleer. Der britische TV-Sender CBS Sports ist noch live drauf. Moderatorin Kate Scott parliert gekonnt mit ihren etatmäßigen Experten Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards. Gerade auch als Star-Gast am Podium: Influencer „IShowSpeed“. Noch ein prominenter Gast wird erwartet, er ist auch schon im Anmarsch: MMA-Schwergewicht Khabib Nurmagomedov, bekennender PSG-Fan und Vertrauter von Klubbesitzer Nasser Al-Khelaifi. Er ist gut gelaunt, seine Mannschaft hat ja gewonnen. Nurmagomedov klatscht mit allen anwesenden Herren kumpelhaft ab, scherzt, lächelt. Dann streckt ihm die Moderatorin die Hand entgegen, um ihren Gast zu begrüßen. Der lächelt: „Nice to meet you“, legt er seine rechte Hand aufs Herz. Handshkae gibt‘s keinen. Moderatorin Scott zieht sofort zurück und „entschuldigt“ sich, legt stattdessen ihre Hand auch aufs Herz.