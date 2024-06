Pride-Monat: „Es gibt doch nur zwei Geschlechter!“

„Früher hat es nicht so viele Homosexuelle gegeben!“

Diesen Eindruck könnte man durch die vermehrte Aufmerksamkeit, die diesem Thema zuteil wird, vielleicht bekommen, doch der Schein trügt. Denn Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen gab es zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft. Laut verschiedener Studien schwankt die Zahl von Homosexuellen zwar je nach Ländern zwischen 5 und 15 Prozent – allgemein werden etwa 10 Prozent angenommen – aber ein neues Phänomen ist das nicht. Vielmehr verhält es sich ganz ähnlich wie mit allen anderen Themen, die früher ein großes Tabu waren, mittlerweile diesen Status aber zum Glück vermehrt verlieren: Nur weil man ein Thema totschweigt, bedeutet das nicht, dass es nicht existiert. Es wird lediglich verdrängt, genauso wie die Leute, die es betrifft, zurückgedrängt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sexualität und Geschlecht sind schließlich nichts, das man sich aussucht wie ein Kleidungsstück. So kann auch von außen nicht beeinflusst werden, welches Geschlecht man liebt. Die Vorstellung, dass Menschen beispielsweise vermehrt „homosexuell werden“, weil man heutzutage über verschiedene Arten der Sexualität in der Öffentlichkeit spricht, ist wissenschaftlich absolut haltlos. Was allerdings von der Gesellschaft beeinflusst werden kann, ist der Umgang damit, ergo ob und wie man dazu steht. Wie wir wissen, war etwa in der Antike Homosexualität etwas Alltägliches, während man sie im Mittelalter tabuisierte und stigmatisierte. Und auch heute noch gibt es viele Länder, in denen sich Homosexuelle nicht outen können, da ihnen sonst drakonische Strafen drohen. Unter anderem genau deswegen hat der Pride Month auch seine Berechtigung: Er soll zeigen, dass Menschen aus diesem Spektrum immer noch in Teilen der Welt kriminalisiert werden und mit Diskriminierung, Hass und Hetze zu kämpfen haben, obwohl sich niemand dafür schämen muss, nicht heterosexuell zu sein. Es sollte das Ziel sein, die Sichtbarkeit und Akzeptanz von Vielfalt zu fördern, damit queere Menschen sich nirgends mehr im Schatten verstecken müssen.