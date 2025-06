Großes „Stranger Things“-Finale wird Geduldsprobe

Teaser heizt die Vorfreude an

Trotz des Schocks gab es auch Grund zur Freude auf dem „Tudum“-Event in Los Angeles. Die Hauptdarsteller Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) und Noah Schnapp (Will Byers) erinnerten sich live auf der Bühne an die vielen wunderbaren Momente während der gemeinsamen Dreharbeiten.