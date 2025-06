Musk weist Bericht über Ketaminkonsum zurück

Kritik an „New York Times“

Musk griff nun die renommierte Zeitung erneut scharf an: „Die ,New York Times‘ hat sich den Arsch abgelogen“, schrieb er am Samstag auf seiner Onlineplattform X. Auf Fragen von Journalisten nach seinem Drogenkonsum hatte er am Freitag nur knapp reagiert. Er hatte lediglich der „New York Times“ falsche Berichterstattung unterstellt.