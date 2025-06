Wetterchaos in ganz Österreich: 30 Grad ab Montag

Nach dem frühsommerlichen Start wird das Wetter in ganz Österreich wieder etwas wechselhafter. Schon am Sonntag heißt es aufpassen. Denn für weite Teile Österreichs gibt es eine Gewitterwarnung. Besonders am Nachmittag und Abend kann es teils kräftige Regenschauer, Gewitter und sogar Hagel geben. Ab Montag klettern die Temperaturen jedoch wieder auf bis zu 30 Grad.