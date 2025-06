Ukrainische Waisenkinder aus Burgenland abgereist

Kritik am Rücktransport

Die SeneCura-Gruppe ist zuständig für das ehemalige Hotel, in dem die Kinder im Südburgenland untergebracht waren. An dem Rücktransport hatte es in den vergangenen Tagen Kritik gegeben, unter anderem vom UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR. Von den betroffenen Mädchen und Burschen weist ein Drittel eine Behinderung auf.