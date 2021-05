Zu laute Freundin in Innsbruck auf Balkon gesperrt

„Seien Sie nett zu ihr“

Freiheitsentziehung sah Richterin Helga Moser in beiden Fällen keine. Der Mann wurde freigesprochen. „Wenn Sie die Frau mögen, seien Sie in Zukunft nett mit ihr“, gab ihm die Richterin mit auf den Weg. „Und es ist auch nicht schlimm, einmal die Nachrichten zu verpassen. Kaufen Sie sich am nächsten Tag eine Zeitung, dann erfahren Sie auch alles.“