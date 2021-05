Burrata mit Wassermelone und Lamm-Wellington

Tomaten-Wassermelone: 100g Cherry Tomaten, 1 Wassermelone.

Zubereitung: Die Tomaten in gut gesalzenem Wasser für 10 Sekunden blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Anschließend schälen. Die Wassermelone mit einem Kugelausstecher ausstechen und die Kerne entfernen. Die Tomaten und die Wassermelone mit der Marinade marinieren.

Burrata: 1 Burrata (oder Büffelmozzarella), Salz, Pfeffer, Zitronenzeste, Olivenöl.

Zubereitung: Burrata mit Salz, Pfeffer, Zitronenzeste und Olivenöl marinieren.

Den Salat in einem tiefen Teller mit Marinade anrichten und die Burrata in die Mitte setzen.