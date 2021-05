Mobilfunker HoT startet Smart-Home-Offensive

30 Prozent aller Haushalte verfügen über „smarte“, also über die SIM-Karte steuerbare, Geräte, rechnete heute HoT-Chef Michael Krammer vor - Tendenz stark steigend. Für die großen Mobilfunknetzbetreiber sei dies aber ein zu kleiner Markt. „Grund genug für uns einzusteigen“, so Krammer. Punkten will er mit Flexibilität, geringen Fixkosten und einer einfachen Kostenkontrolle, alles steuerbar über eine Weboberfläche.