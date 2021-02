Run auf billige Tarife bei virtuellen Mobilfunkern

Lidl: 110.000 SIM-Karten in Umlauf

Auch beim noch keine zwei Jahre alten Anbieter Lidl Connect des gleichnamigen Diskonters, wie Spusu im Drei-Netz eingemietet, freut man sich über Zulauf. Konkrete Zahlen will man nicht nennen, verweist aber auf ein vom „Smartphone Magazin“ prämiertes Preis-Leistungs-Verhältnis und fügt hinzu: „Das honorieren auch unsere Kunden - vor allem in der aktuellen Situation.“ Insgesamt habe man mehr als 110.000 SIM-Karten in Umlauf.