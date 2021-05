Stadtchef Georg Willi liegt zur Halbzeit hinten

Zwangspause bis nächste Woche

Führungslos, und zwar fix, wird ab Donnerstag eine weitere wichtige Institution sein, nämlich der Kontrollausschuss. Diese demokratisch wichtige Instanz muss zwangspausieren, weil man sich zu Beginn der Periode auf einen Wechsel der Obmannschaft zur Halbzeit geeinigt hat, dieser aber nun nicht wie geplant stattfindet. GR Mesut Onay(ALI) sollte an GR Gerald Depaoli (Gerecht) übergeben, in der Gemeinderatssitzung sollte die Wahl über die Bühne gehen. Doch Pustekuchen: Weil Depaoli gleichzeitig einen Prüfantrag über Willis teure Sitzbänke (6000 Euro) einbrachte, verweigern die Grünen am Donnerstag die Wahl. Kurios, dass die Stadtführung eine Institution, die ihr Tun kontrollieren soll, auf diese Weise lahmlegen kann. Wohl ein weiterer Konstruktionsfehler des Stadtrechts. GR Onay lädt jetzt zu einer separaten Sitzung ein, bei der der Wechsel vollzogen wird.