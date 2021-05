Warum zerstören hier so viele ihr Auto im Wasser?

Schauplatz ist die Rufford Lane in Newark-on-Trent in Nottinghamshire, Bezirk Newark and Sherwood. Dort kreuzt eine abgesenkte Straße den Lauf eines Bächleins. Meist ist die Straße trocken (oder im Regen ganz einfach nass), aber offenbar führt das Rinnsal manchmal mehr Wasser, dann steht das Stück unter Wasser. Je nachdem bis über 30 Zentimeter tief. Statt den sechs Kilometer langen Umweg zu nehmen, fahren viele Lenker und Lenkerinnen einfach durch, teilweise unter dem Gejohle der Anwohner, die schon darauf warten. Viele schaffen es auch. Die haben entweder Glück, dass das Wasser nicht ganz so tief ist oder sie ein Auto mit günstiger platziertem Lufteinlass haben, oder haben einen Land Rover bzw. ein ähnlich offroadtaugliches Gefährt mit entsprechend hoher Wattiefe. Oder fahren einfach langsam genug.