Lkw-Unfall: Farbkübel landeten auf Autobahn

Das Bremsmanöver eines tschechischen Sattelzugfahrers sorgte am Donnerstag zu einem folgenschweren Zwischenfall auf der A2 bei Bad Waltersdorf in der Steiermark: Aufgrund unzureichender Ladungssicherung verrutschte die Fracht und zahlreiche Farbeimer platzten auf – in der Folge kam es zu einem Großeinsatz und kilometerlangem Stau.