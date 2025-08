Dahlmeier-Drama: Ärger um „respektlose“ Reaktionen

„Zuerst der Rettungsversuch, wo wir alle funktionieren mussten, selbst als wir Laura entdeckten. In diesen Moment haben wir wahrgenommen, rational abgewogen, was die nächsten Schritte sein könnten. Das sind die Momente, in denen jede Emotion beiseitegelassen werden muss und der klare Verstand die einzige Maxime sein darf. Erst als ich aus den Bergen ging, konnte ich über vieles nachdenken, loslassen, über das mit Laura erlebte lachen, bekam wässrige Augen, konnte es nicht fassen, dass das alles wahr ist ... aber dann kam die zweite Welle in Skardu und die Presse kannte keine Grenzen“, so Huber.