„Riesen“-Staatsmeister vor erstem Bindungstestlauf

Erste Testläufe mit neuem Bindungssystem

Ab heute geht der volle Fokus aber wieder auf den Sport, stehen am Gletscher oberhalb von Saas-Fee (Sz) die ersten Skitage der neuen Saison an. „Wir werden eine Woche hier sein. Am 29. August geht es dann für einen Monat zum Training nach Chile geht“, verrät der Rossignol-Racer, der im Wallis auch erstmals das neue Bindungssystem seines Herstellers testen wird. „Natürlich bin ich gespannt, wie es funktionieren wird. Aber ich habe mit meinen Trainern ausgemacht, dass ich ganz unvoreingenommen an das Thema herangehe. Ganz so schlecht kann sie aber nicht sein, sonst würde man das nicht so forcieren.“