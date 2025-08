Schicksalsschlag! Bayern-Profi trauert um Sohn

Bayern-Torwart Sven Ulreich hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sein Sohn nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Er wurde nur sechs Jahre alt. Den Schicksalsschlag öffentlich zu machen, sei eine schwere Entscheidung, so Ulreich, der aber betont: „Es ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen.“