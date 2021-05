Mehrere Schafrisse am Pfingstwochenende in Tirol

Im Gemeindegebiet von Schmirn seien ein totes Schaf und zwei etwas später aufgefundene Lämmer vom Amtstierarzt begutachtet worden. Auf einer Alm im Ötztaler Umhausen wurden zwei tote Lämmer untersucht und Proben genommen. „Mindestens drei weitere Kadaver sollen dort noch in schwer zugänglichem Gelände entdeckt worden sein. Ebenfalls in Abklärung ist ein am Dienstag bei der Behörde gemeldeter Riss in Trins“, informierte das Land in einer Aussendung.