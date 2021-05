Vater und Sohn entdeckten Leiche in Dino-Statue

Ungewöhnlicher Leichenfund in Spanien: Im Inneren einer Dinosaurier-Statue aus Pappmache ist in einem Vorort von Barcelona ein toter Mann entdeckt worden. Der Tote war den Angaben zufolge erst wenige Stunden vor dem Fund am Samstag von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Um die Leiche zu bergen, habe die Feuerwehr ein größeres Loch in die Statue bohren und auch einen Kran einsetzen müssen, da der Tote sehr groß und sehr schwer gewesen sei, hieß es.