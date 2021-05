Trotz offizieller Absage Strafen für GTI-Fans

Trotz Corona-bedingter Absage des offiziellen GTI-Treffens in Kärnten haben sich an den vergangenen Wochenenden immer wieder Tunings-Fans vor allem aus Österreich an den Hotspots rund um den Wörthersee eingefunden. Die Polizei stand im Dauereinsatz, beobachtete die inoffiziellen Treffen - und schritt auch ein.