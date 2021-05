Optimierte Bremsleistung für mehr Sicherheit

Bei den Bremsen-Experten aus Bad Urach verfügen die Entwickler über eine lange Erfahrung in Sachen punktgenauer und kraftvoller Verzögerung. Downhill-Weltmeister, Cross-Country-Rennfahrer und Hobby-Mountainbiker schwören auf die Bremspower von der Schwäbischen Alb. Und die Erfahrung und die Performance aus dem Rennsport kommt bei den MAGURA eSTOP Bremsen auch Pendlern auf dem Weg zur Arbeit, Eltern mit Anhänger am Rad auf dem Weg in den Kindergarten oder auf einem schwer beladenen Lastenrad zu Gute.