Das Salzkammergut kulturell von unten beleuchtet

Eine Landschaftsoper am Dachsteingletscher bildet das Vorspiel zum Festival der Regionen, bei dem Klassik und Volksmusik, Konzerte, Bildende Kunst, Tanz, Theater und Installationen am Programm stehen. So gibt es etwa eine Ode an das Salzkammergut zu hören, Geschichte mittels überdimensionalen Stecknadeln zu erforschen oder durch einen schwimmenden Wald am Hallstättersee Wissenswertes über den Klimawandel zu erfahren.