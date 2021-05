Experte half Belegschaft: Druck im Kopf ist weg

Unwohlsein und Kopfschmerzen begleiteten den Chef und manche Mitarbeiter der Firma Koch Türen am Standort Steinach am Brenner durch den Arbeitsalltag. Nach einigem Grübeln holte man den Kitzbüheler Feng-Shui-Meister und Geomant Harald Kunstowny zu Hilfe. Dieser sah sich firmennahe Stromleitungen genau an.