Ansturm auf freie Testtermine seit Öffnungen

Die Menschenschlangen vor den Teststraßen waren am Mittwoch enorm: Denn 46.000 Oberösterreicher holten sich dort ihr „Ticket in die Freiheit“ ab und zusätzlich nutzten 27.000 Landsleute den neuen Selbsttest für daheim. Auch für die kommenden drei Tage sind bereits 23.500 Testtermine in OÖ weg. Und diesen Ansturm spüren auch die Gastronomen: „Jeder Wirt war aufgeregt vor diesem Tag, aber es hat alles super funktioniert. Die Gaststuben waren übers ganze Land verteilt gut gefüllt, in der Stadt etwas mehr als am Land. Auch fürs Wochenende gibt’s schon zahlreiche Reservierungen“, resümiert Wirte-sprecher Thomas Mayr-Stockinger. Was ihn überrascht hat: „Die Leute haben trotz der Öffnung den Lieferservice ebenfalls weiterhin extrem gut genutzt.“ Nachsatz: „Jetzt hoffen wir nur drauf, dass schon bald weiter gelockert wird, vor allem die Sperrstunde um 22 Uhr fällt.“