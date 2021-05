Millionen-Deal für den Wohnbau

Die Wohnbaustrategie des Landes geht in die nächste Etappe. Schrittweise wird der regionale Plan für nachhaltigen Wohnbau fortgeführt. Vor wenigen Tagen hat die Landesregierung nun dafür Förderungen für mehr als 3200 Wohnungen sowie für fünf ärztliche Ordinationen, zwei Geschäftslokale in Kilb und ein Heim in Bruck an der Leitha genehmigt - 200 Millionen Euro für die Wirtschaft!