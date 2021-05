Chef von TikTok-Mutter Bytedance gibt Führung ab

Der Chef des chinesischen TikTok-Mutterkonzerns Bytedance gibt die Führung des Tagesgeschäfts ab, um sich stärker auf die langfristige Strategie zu fokussieren. „Die Wahrheit ist, dass mir einige Fähigkeiten fehlen, die einen idealen Manager ausmachen“, schrieb Zhang Yiming in einer in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. Nun soll der bisherige Personalchef Liang Rubo den Spitzenposten übernehmen.