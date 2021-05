„Resident Evil“-Serie startet im Juli auf Netflix

Mit „Resident Evil: Infinite Darkness“ bringt Netflix Capcoms legendäres Survival-Horror-Game auf die Fernsehbildschirme. In den Hauptrollen der computeranimierten Dramaserie zu sehen sind Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Die startet weltweit am 8. Juli, wie der Streaming-Anbieter in einem neuen Trailer verrät. Parallel dazu für Netflix bereits in der Mache ist bei der deutschen Produktionsfirma Constantin Film eine Realfilmserie. Die erste Staffel soll acht einstündige Episoden umfassen - wann sie erscheinen soll, ist bislang noch unbekannt.