Abbiegemanöver endet mit Frontalzusammenstoß

Am Dienstag gegen 12:10 Uhr lenkte ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger seinen PKW in Stans auf der L215 in Richtung Vomp, als eine 33-jährige türkische Staatsbürgerin, die mit ihrem PKW aus der entgegengesetzten Richtung kam, unmittelbar vor ihm nach links abbog.