Sie nennen ihn den neuen Haaland

Großes Talent wurde Benjamin Sesko bereits bescheinigt, als er im Sommer 2019 für eine Millionensumme von NK Domzale an die Salzach wechselte. In seiner Heimat gilt der Slowake als Wunderkind. Was der 17-Jährige aber in den letzten Wochen aus dem Hut zauberte, übertrifft wohl alle in ihn gesetzten Erwartungen.