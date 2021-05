Haschkekse konsumiert: Biker (60) krachte in Pkw

Geldstrafe verhängt

Die Richterin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an und bekam von der Staatsanwältin noch einen Tipp mit auf den Weg: „Sie sollten sich in Zukunft nicht nur die Gäste, sondern auch die Gastgeber genau aussuchen.“ Nicht, dass der 60-Jährige womöglich wieder einmal Haschkekse konsumiert.