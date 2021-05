Kurz: Experte zweifelt an Verurteilung

Sondersitzung im Nationalrat

Unter anderem diese Frage dürfte in der Sondersitzung des Nationalrates am Montag im Zentrum stehen - obwohl die Opposition bei der letztwöchigen Planung der Sitzung eigentlich noch Finanzminister Gernot Blümel in die Mangel nehmen wollte. In der Zwischenzeit aber beschuldigte die Staatsanwaltschaft Kanzler Sebastian Kurz der Falschaussage - womit nun wohl er eine „Dringliche Anfrage“ erhalten wird und im Parlament Stellung nehmen muss.