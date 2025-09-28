Vorteilswelt
Nach Bankerl-Halbzeit

Arnautovic leitet Comeback von Roter Stern ein!

Fußball International
28.09.2025 21:22
Marko Arnautović
Marko Arnautović(Bild: EPA/ANDREJ CUKIC)

Was für ein dramatisches Duell von Roter Stern Belgrad und Radnički Niš in der Super Liga Serbiens: Nachdem es lange Zeit nach einer sensationellen Niederlage des bislang makellosen Tabellenführers ausgesehen hatte, ist Roter Stern mit zwei Treffern ab der 90. Minute doch noch die große Wende gelungen! Nicht unbeteiligt daran war ÖFB-Legionär Marko Arnautović, der den Assist zum Ausgleichstreffer gab …

Davor hatte der inzwischen 36 Jahre alte Wiener die Partie vom Start weg nur von der Ersatzbank aus mitverfolgen können, Trainer Vladan Milojević vertraute in der Offensive zunächst auf Bruno Duarte, Milson, Mirko Ivanić und Luka Zarić.

Nach einer alles andere als optimal verlaufenen ersten Spielhälfte, in der Niš durch einen Treffer von Ester Sokler in Führung gegangen war (21. Minute) und Bruno Duarte Rot gesehen hatte (44.), kam Arnautović dann aber doch in die Partie.

Arnautović-Zuspiel leitete Ausgleich ein
Trotz einiger gefährlicher Aktionen mit Beteiligung des Österreichers dauerte es – auch „dank“ eines vergebenen Elfers von Milson (58.) – bis zur 90. Minute, ehe ein Arnautović-Zuspiel den Ausgleich durch Stefan Leković und damit das Comeback für Roter Stern einleitete.

Denn sechs Minuten nach dem Ausgleich legten die Hauptstädter durch Ivanić nach – und konnten so im achten Spiel den achten Sieg in der heurigen Liga-Saison einsacken …

