Arnautovic leitet Comeback von Roter Stern ein!

Was für ein dramatisches Duell von Roter Stern Belgrad und Radnički Niš in der Super Liga Serbiens: Nachdem es lange Zeit nach einer sensationellen Niederlage des bislang makellosen Tabellenführers ausgesehen hatte, ist Roter Stern mit zwei Treffern ab der 90. Minute doch noch die große Wende gelungen! Nicht unbeteiligt daran war ÖFB-Legionär Marko Arnautović, der den Assist zum Ausgleichstreffer gab …