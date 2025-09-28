Keine Rettungsschwimmer auf diesen Urlaubsinseln

Betroffen sind vom Ausstand zunächst die Gemeinden Palma und Calvià auf Mallorca sowie Eivissa, Sant Josep und Sant Antoni auf Ibiza.

Wegen der vom spanischen Gesetz vorgeschriebenen „Mindestdienste“ bei Streiks darf oft nur ein kleiner Teil der Beschäftigten gleichzeitig die Arbeit niederlegen. Bei den Rettungsschwimmern der Balearen wurden sogar 100 Prozent Mindestdienste angeordnet – damit ist die Strandüberwachung vollumfänglich gesichert.