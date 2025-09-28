AC Milan nach 2:1 über Meister Napoli neuer Leader
Serie A
Mit einem 2:1-Heimsieg im Schlager gegen Meister SSC Napoli hat AC Milan am Sonntag die Tabellenführung der italienischen Serie A übernommen!
Alexis Saelemaekers (3.) und Christian Pulisic (31.) sorgten für den vierten Sieg im fünften Saisonspiel, dank dessen die punktgleichen Mailänder an der SSC vorbeizogen.
Napoli traf erst, als die Gäste nach Rot für Pervis Estupinan (57.) schon in Unterzahl waren.
Den fälligen Elfmeter verwertete Kevin De Bruyne (61.).
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.