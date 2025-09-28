Vorteilswelt
Basketball-Liga

BC Vienna und UBSC Graz starten mit Heimsiegen!

Sport-Mix
28.09.2025 22:15
-
-(Bild: GEPA)

BC Vienna und UBSC Graz sind mit Heimerfolgen in die neue Saison der Basketball Superliga (BSL) gestartet!

0 Kommentare

Die Wiener um Rückkehrer Rasid Mahalbasic bezwangen Vizemeister Eisenstadt in einem lange offenen Spiel 88:83 (47:39).

Die Grazer behielten gegen die Traiskirchen Lions 91:85 (45:40) die Oberhand.

